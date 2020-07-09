Казахстанских должников станут заранее предупреждать о запрете на выезд

Раньше должники узнавали о выставленных запретах только при вылете.

Если раньше должники узнавали о выставленных запретах только при вылете и их снимали с рейсов, то теперь их будут уведомлять заранее, за 5 рабочих дней, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МЮ РК, 27 июня Президентом Республики Казахстан подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства».

Названным законом введены нововведения в норму Закона об исполнительном производстве смягчающие ограничительные меры по запрету на выезд из страны.

Нормой закона увеличен порог задолженностей при превышении которой применяется временное ограничение на выезд из страны.

На сегодня запрет на выезд применяется при наличии задолженности свыше 20 месячных расчетных показателей. Теперь этот порог повысился до 40 МРП.

Помимо этого в целях сокращения полномочия судебного исполнителя действовать по своему усмотрению введена норма об уведомлении должника за пять рабочих дней перед выставлением запрета на выезд из страны.

То есть, если раньше должники узнавали о выставленных запретах только при вылете и их снимали с рейсов, то теперь будут уведомлены заранее.

Также пересмотрены сроки, порядок и основания выставления временного ограничения на выезд из страны, в том числе сроки и основания его отмены.

Сейчас временные ограничения будут отменятся судебным исполнителем не в течении трех рабочих дней, а за один день.

Закон вступил в силу 8 июля 2020 года, по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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