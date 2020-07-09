СК-Фармацию, миграционную службу и еще ряд органов проверят антикоррупционщики

Агентство приглашает активных людей и экспертов в соответствующих отраслях войти в состав рабочих групп, непосредственно задействованных в проведении внешних анализов коррупционных рисков.

Антикоррупционная служба опубликовала график проведения внешних анализов коррупционных рисков во 2-м полугодии 2020 года, передает zakon.kz.



График проведения внешних анализов коррупционных рисков опубликован на сайте ведомства.

Сотрудники Агентства по противодействию коррупции с участием представителей экспертного сообщества и общественности проведут анализ деятельности ТОО "СК-Фармация", Комитета миграционной службы МВД, Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов, Комитета технического регулирования и метрологии и Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, местных органов военного управления Министерства обороны, Комитета транспорта и Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития, - сказано в сообщении.

Объекты определены с учетом специфики регионов на основании результатов антикоррупционного мониторинга и актуальных вопросов, волнующих граждан.

Агентство приглашает активных людей и экспертов в соответствующих отраслях войти в состав рабочих групп, непосредственно задействованных в проведении внешних анализов коррупционных рисков.

Любой желающий может предоставить сведения об административных барьерах, входящих в компетенцию указанных в графике объектов внешних анализов, а также конструктивные предложения об устранении причин и условий, способствующих коррупции.

Если вам стало известно о случаях коррупции, вы можете обратиться в CALL-центр 1424 круглосуточно.

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