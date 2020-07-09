В мире у FDA репутация очень строгого контролирующего органа.

FDA разрешило продажу систем нагревания табака IQOS, как продукции "со сниженным воздействием", сообщает zakon.kz.

После получения разрешения производитель обязан проводить послепродажный надзор и исследования для определения влияния продукции на восприятие, поведение и здоровье совершеннолетних потребителей, а также поддерживать инициативы FDA по предотвращению доступа молодежи к данной продукции.

В мире у FDA репутация очень строгого контролирующего органа. Это управление при Департаменте здравоохранения и социальных служб США защищает здоровье населения, обеспечивая безопасность и эффективность медицинских и ветеринарных препаратов, вакцин, медицинского оборудования и других продуктов, предназначенных для использования человеком. И если FDA принимает какое-то решение, то подразумевается, что специалисты управления очень тщательно изучили вопрос и все имеющиеся научно подтвержденные данные о продукте.

Данные, предоставленные производителем электронной системы нагревания табака IQOS компанией Philip Morris Products S. A. показывают, что продажа этой продукции с разрешенной информацией может помочь взрослым курильщикам избавиться от курения обычных сигарет и снизить воздействие на организм вредных химических веществ, но только в том случае, если они полностью перейдут на данную систему. Управление будет внимательно следить за тем, как потребители используют IQOS, чтобы определить, соответствует ли продукция указанным предположениям и не приводит ли ее продажа к росту потребления молодежью. Важно отметить, что эти продукты небезопасны, поэтому люди, особенно молодежь, которые в настоящее время не употребляют табачные изделия, не должны начинать употреблять их или любые другие табачные изделия, - отметил директор Центра табачной продукции FDA Митч Зеллер.

Управление определило, что компания доказала тот факт, что система нагревания табака IQOS производит нагрев табака, а не его сжигание, что значительно снижает уровни образующихся вредных и потенциально вредных химических веществ по сравнению с сигаретным дымом. Также исследования продемонстрировали, что переход от обычных сигарет на систему нагревания табака IQOS значительно снижает воздействие на организм 15 вредных и потенциально вредных веществ. Токсикологическая оценка также показала, что по сравнению с сигаретным дымом аэрозоль IQOS содержит значительно более низкие уровни потенциальных канцерогенов и токсичных химических веществ, которые могут нанести вред дыхательной или репродуктивной системам.

Прокомментировать решение FDA мы также попросили казахстанского эксперта - председателя правления Ассоциации экологических ассоциаций Казахстана Айгуль Соловьеву.

Вопрос потребления табака является одной из экологических проблем, так как человек и его здоровье – важная составляющая мировой экосистемы. И если в экологии самым эффективным путем считается уменьшение отходов, изменение экологического сознания человека, то решение вопросов общественного здравоохранения исходит из влияния на образ жизни человека через коррекцию поведения, предложение ему менее вредной альтернативы. Такой подход поможет снизить вред от сигарет, употребление которых напрямую связано с риском развития неинфекционных заболеваний. Данный подход берет на вооружение все большее количество стран. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств США (FDA) признало электронные сигареты как менее вредную альтернативу курению, при том, что свое несогласие по этому поводу активно выражают антитабачники. Управление выдало разрешение на продажу системы нагревания табака, признав, что они не сжигают, а нагревают табак, что значительно снижает вред на организм по сравнению с обычными сигаретами. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств США приняло это решение внимательно изучив результаты научных исследований. Понятно, что лучше вообще не курить, но если человек не может сразу отказаться от пагубной привычки, то стоит постепенно переходить на менее вредные альтернативы. Использование менее вредных продуктов, правильное питание, занятия спортом обязательно дадут свой результат, - считает эксперт.

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