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Курс доллара продолжил рост

Доллар подрос еще на 0,35 тенге.

Фото : nastol.com.ua9 июля 2020, 11:28

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 410,33 тенге (+0,35), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 411-412,5 тенге, евро - 467-469 тенге, рос.рубль - 5,77-5,83 тенге.

Между тем цены на нефть в четверг утром показывают разнонаправленную динамику.

По состоянию на 10.43 цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,05% - до 43,31 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,1% - до 40,86 доллара за баррель.


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