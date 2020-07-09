Борт с лекарствами для борьбы с COVID-19 ожидают в Казахстане

Министр напомнил, что на днях прибыли специалисты из России.

Борт из России с лекарствами и изделиями для борьбы с COVID-19 ожидают в Казахстане, сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Мы активизировали работу с нашими иностранными партнерами по гуманитарной помощи. Уже сейчас в Казахстан ввезены порядка 2 млн масок и 2 млн перчаток от наших узбекских коллег, — сказал Цой.

Он напомнил, что на днях прибыли специалисты из России, это практические врачи, специалисты, которые могут оказать консультативную помощь в Нур-Султан и Алматы. Сейчас прорабатываем вопрос для отправки их в регионы.

Дополнительно с РФ планируется дополнительный борт по средствам индивидуальной защиты. Первый борт уже сел, а второй – по отдельным видам лекарств и другим изделиям для борьбы с коронавирусом, — сообщил министр.

По его словам, сегодня проводятся международные консультации с нашими иностранными коллегами.

Буквально недавно у нас было совещание под эгидой европейского бюро ВОЗ по основным направлениям и практикам, которые есть в регионе. Мы с коллегами обсудили подходы, выверили тактику, какими методами государства борются с коронавирусом, — отметил Алексей Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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