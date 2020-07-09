Депутат Конуров прокомментировал обращение Токаева

Объявление Дня национального траура – правильная мера.

Депутат Айкын Конуров считает, что в своем обращении народу Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил решение ряда важнейших вопросов, которые волнуют сегодня каждого казахстанца, сообщает zakon.kz.

Многие опасные инфекции не затронули Казахстан и в такой ситуации мы оказались впервые.

Объявление Дня национального траура – правильная мера, ведь это дань уважения и необходимость, потому что многие казахстанцы в условиях чрезвычайной ситуации, карантина просто не смогли проститься с умершими близкими и друзьями. В этот день мы вспомним всех кого потеряли. Набирающая обороты напряженность в обществе, связанная с растущим количеством заболевших COVID-19, требует быстрых, жестких и комплексных решений, о чем было заявлено в обращении. Президент озвучил то, о чем горят простые люди, что вторая волна пандемии сейчас нам всем достается дорогой ценой, медицинские учреждения уже не справляются с притоком заболевших, в аптеках не хватает необходимых препаратов, начались спекуляции. В условиях любой пандемии, ажиотажного спроса - это закономерный процесс, но, судя по реакции и поручениям Президента, ситуация неизбежно изменится, - отметил он.

Надеюсь, что общественность активно подключится к контролю.

Как не раз отмечал Президент, наша главная задача – сохранить здоровье, жизни наших граждан, особенно старшего поколения! Поэтому очень правильным считаю укрепление первой медицинской помощи с этапа диагностики, до развертывания полевых госпиталей. Своевременные решения: дальнейшее стимулирование медработников, оказание медицинской помощи и лечения пациентов на дому, снятие барьеров по ввозу лекарственных препаратов и техники. Эти мероприятия позволят оперативно решить задачи по нехватке мест в стационарах, насытить внутренний рынок лекарствами, средствами защиты, оснастить больницы. Отдельное поручение – это борьба со спекулянтами, которые наживаются на народном горе. Считаю, что карантинные меры являются абсолютно адекватными текущей ситуации. Нам всем надо проявить солидарность, ответственность, беречь себя и близких в этот трудный период. Мы поддерживаем инициативы Президента, и партия запускает республиканский проект «Центр народной поддержки». В филиалах КНПК будут осуществлен прием депутатами Мажилиса, юридическая, психологическая и материальная помощь в виде продуктовых наборов. Только помогая друг другу, мы сможем успешно противостоять пандемии, восстановить экономику Казахстана! - добавил депутат.

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