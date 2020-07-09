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"Ингавирин" на миллион тенге изъят у перекупщицы в Алматы

Она продавала упаковку за 7 500 тенге.

Фото : liter.kz9 июля 2020, 12:01

Жительница Алматы пыталась незаконно реализовать 140 упаковок "Ингавирина" на сумму более 1 млн тенге, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МФ РК, при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана жительница Алматы, занимавшаяся реализацией лекарственных средств "Ингавирин" по завышенной цене 7 500 тенге за упаковку.

При этом, в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК предельная цена на данный препарат составляет 5 640 тенге за 1 упаковку. В ходе мероприятия выяснилось, что жительница города планировала незаконно реализовать 140 упаковок препарата на общую сумму 1 050 000 тенге. В настоящее время по вышеуказанному факту начато досудебное расследование по ст. 214 ч. 1 УК РК (незаконное предпринимательство), - сообщили в ведомстве.


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