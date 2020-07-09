Почему Амандык Баталов проходит лечение в Нур-Султане 

Здание научного кардио-хирургического центра, где находится пациент, переориентирован в центр интенсивной терапии и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Этот метод используется когда не помогает уже искусственная вентиляция легких.

Аким Алматинской области Амандык Баталов был переведен в столицу по причине развития тяжелой дыхательной недостаточности, сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент zakon.kz.

Да, пациент был переведен с ухудшением состояния в Национальный научный кардиохирургический центр. Сегодня данный центр переориентирован на республиканский центр интенсивной терапии и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Этот метод используется,когда не помогает уже искусственная вентиляция легких. Также этот центр принимает тех больных, у которых развилась тяжелая дыхательная недостаточность на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, — объяснила Гиният.

8 июля сообщалось, что аким Алматинской области Амандык Баталов из-за ухудшения состояния был переведен в Нур-Султан. Ранее сообщалось, что у него подтвердился коронавирус, он проходил лечение. Но в связи с тем, что у него началась одышка и сердечная недостаточность, врачами было принято решение госпитализировать его в кардиологический центр Нур-Султана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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