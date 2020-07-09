Работу ФСМС изучат в Минздраве и возьмут на контроль

Это произошло после сообщения о 12-ом авто у жены Фонда.

"Изучим и возьмем на контроль". Такое обещание дал министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК по поводу сложившейся ситуации в отношении главы Фонда социального медицинского страхования Айбатыра Жумагулова, передает корреспондент zakon.kz.

Аудиторские проверки ежегодно, они проводятся. Затем предоставляются в министерство здравоохранения. Что касается заработной платы либо работы самого Фонда, то сейчас буквально недавно мы приступили к работе, и мы сейчас изучаем, поднимаем все материалы, смотрим финансовые показатели, вообще деятельность Фонда, стратегические направления, - сказал Цой.

При этом министр отметил, что все усилия сейчас направлены на борьбу с коронавирусом.

У нас все усилия и время сейчас в принципе направлены на борьбу с коронавирусом, поэтому в ближайшее время мы обязательно это все изучаем. Наши коллеги все в круглосуточном режиме работают. По 3-4 часа мы спим. Основная задача у нас - все-таки сделать акцент на поставку лекарств, на правильное обеспечение сетей, но работу Фонда мы изучим и возьмем на контроль, - заверил он.

Как сообщалось ранее, главе Фонда социального медицинского страхования Айбатыра Жумагулова пришлось в очередной раз объясняться после того, как в социальных сетях появились скриншоты публикации Гульбаршин Заировой, телеведущей и супруги Жумагулова. Женщина написала о том, что муж "подарил ей двенадцатую машину". Руководитель департамента по связям с общественностью Фонда медицинского страхования Ермек Болтаев сообщил, что у главы Фонда всего один автомобиль на семью.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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