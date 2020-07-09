Продажу американского лекарства без аннотации прокомментировали в Минздраве

Аннотация должна быть обязательно - Бюрабекова.

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова ответила на вопрос, законна ли продажа в аптеках страны иностранных лекарств, предназначенных явно не для рынка стран СНГ, передает zakon.kz.

Такое лекарство, а именно, "Тамифлю" купили в одной из алматинских аптек. Упаковка явно отличается от тех, что продаются в казахстанских аптеках. Аннотация к ней только на английском языке. На русском и казахском языках была прикреплена снаружи отдельно.

По возможности нужно написать обращение в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг, с приложением упаковки лекарственного средства, где отсутствует аннотация, так как это не соответствует действующему законодательству. Аннотация должна быть обязательно, - прокомментировала Бюрабекова.

Она также остановилась на обсуждении в соцсетях возможного поступления в аптеки на продажу гуманитарного груза из Катара.

На самом деле, мы получали такую гуманитарную помощь от Катара, она сегодня еще находится на складах единого дистрибьютора. Там нам поступили средства индивидуальной защиты. Это костюмы, очки, маски, бахилы. Лекарственных средств не было, процедура заняла определенное время, потому как данная продукция прибыла без подтверждающих документов соответствия качества. То есть нам пришлось запрашивать у страны производителя подтверждение качества этой продукции, и сейчас уже подготовлена разнарядка, и в ближайшее время единый дистрибьютор разведет по медицинским организациям. То есть, пока еще весь товар, который пришел из Катара, никуда не уходил, и находится на складах единого дистрибьютора, - сказала вице-министр.

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