Атамбаев выздоровел

Его перевели из больницы в СИЗО

Фото : euronews

Алмазбек Атамбаев выздоровел, передает zakon.kz со ссылкой на knews.kg. 30 июня бывшего президента Кыргызстана госпитализировали в Клиническую больницу управления делами президента и правительства с диагнозом внебольничная двухсторонняя пневмония. По данным спецслужб, его состояние удовлетворительное. Состоялся консилиум врачей, по итогам которого принято решение перевести Атамбаева в СИЗО ГКНБ. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей, - сообщили в ГКНБ.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке