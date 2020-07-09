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Атамбаев выздоровел

Его перевели из больницы в СИЗО

Фото : euronews9 июля 2020, 12:40

Алмазбек Атамбаев выздоровел, передает zakon.kz со ссылкой на knews.kg.

30 июня бывшего президента Кыргызстана госпитализировали в Клиническую больницу управления делами президента и правительства с диагнозом внебольничная двухсторонняя пневмония.

По данным спецслужб, его состояние удовлетворительное.

Состоялся консилиум врачей, по итогам которого принято решение перевести Атамбаева в СИЗО ГКНБ. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей, - сообщили в ГКНБ.


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