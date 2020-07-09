Атамбаев выздоровел
Его перевели из больницы в СИЗО
Фото : euronews9 июля 2020, 12:40
Алмазбек Атамбаев выздоровел, передает zakon.kz со ссылкой на knews.kg.
30 июня бывшего президента Кыргызстана госпитализировали в Клиническую больницу управления делами президента и правительства с диагнозом внебольничная двухсторонняя пневмония.
По данным спецслужб, его состояние удовлетворительное.
Состоялся консилиум врачей, по итогам которого принято решение перевести Атамбаева в СИЗО ГКНБ. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей, - сообщили в ГКНБ.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5031201-74f73b390b269b850482007012b2c5e3
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...