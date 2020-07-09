В столице от коронавируса лечат четверых детей

Трое из них новорожденные, которые были рождены от женщин, больных COVID-19.

В Нур-Султане на данный момент от коронавирусной инфекции лечится только четыре ребенка. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр Ажар Гиният, сообщает корреспондент zakon.kz

На сегодняшний день лечатся от коронавирусной инфекции четверо детей, трое из них новорожденные, которые были рождены от женщин, больных COVID-19, - сообщила она.

Вице-министр, также отметила, что новорожденные переносят заболевание легко и являются бессимптомными носителями.

И еще один ребенок, который лечится от коронавируса, это подросток 13 лет. Его болезнь протекает в средней степени тяжести, - сказала Гиният

По ее словам, переливание иммунной плазмы проходит только в стационаре.

Этот препарат крови, вы знаете чужеродный белок, поэтому под наблюдением врача, могут быть реакции до анафилактического шока. Применяется в острой фазе, когда очень много вирусов в крови. Сейчас применяют иммунную плазу только в очень острой фазе при поступлении в первые дни тяжёлым пациентам, - сказала она.

Как подчеркнула вице-министр, иммунная плазма мало помогает, когда вирус дает осложнения и поражение легочной ткани.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!