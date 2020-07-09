Мажилисмен Казанцев: Президент дал ответы на важные вопросы общества

Общество получило не только информационный посыл и ответы на принципиальные вопросы граждан, но и уверенность.

Мажилисмен Павел Казанцев рассказал об актуальном обращении Касым-Жомарта Токаева, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что в настоящее время в стране очень непростое время из-за пандемии заболевания, с которым у всего человечества нет ни конкретных лекарств и вакцин, ни четких протоколов лечения, ни опыта мобилизации своих экономик и систем здравоохранения.

Это очевидно абсолютно для всех. Абсолютно. Естественно, столкнулся с этим комплексом проблем и Казахстан. Соответственно, у каждого казахстанца накопилось много вопросов, где-то появляются упаднические настроения, кто-то впал в панику. Также людей раздражают, мягко говоря, попытки моральных уродов спекулировать на политической ситуации и на перепродажах тех или иных средств и ресурсов, ажиотажно (!) ставших дефицитными. Кто-то пытается назначить крайних, как правило не представляя всей ситуации в комплексе. И тем актуальнее стало телевизионное обращение Президента страны К.К.Токаева к народу Казахстана. Его ждали, так как людям необходима информация и ответы на злободневные вопросы, - сказал Казанцев.

Президент предельно четко продемонстрировал не только знание и понимание серьезности текущей ситуации по всему комплексу проблемы, но и предельно четкое видение направлений основных действий государства, которые предпринимаются и будут предприниматься здесь и сейчас, то есть в режиме реального времени.

Причем, как все увидели, речь идет не о направлениях работы, а о конкретных и решительных действиях (как предпринятых, так и осуществляющихся сейчас) на всех возможных направлениях работы, и каждое направление четко проговорено и по срокам, и по уверенной ресурсной наполненности. Общество получило не только информационный посыл и ответы на принципиальные вопросы граждан, но и уверенность, что Гарант Конституции видит и знает проблемы и их масштаб, видит и знает узкие места и проблемы, видит и знает куда и как вести государство. И самое главное, на что я обратил внимание. Наш Президент, объявив о беспрецендентных мерах реагирования на столь жесткий вызов для страны, не стал углубляться в детализацию по исполнителям, а по сути взял всю ответственность за вывод страны из пандемического кризиса на себя. Согласитесь, это очень непросто! Только вместе мы преодолеем сегодняшние проблемы во благо всех и каждого, - заключил он.

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