Жителям ряда поселков на севере Казахстана вернут деньги за отопление

По итогам перерасчета и анализа исполнения тарифной сметы.

Потребителям субъектов, регулируемых Департаментом по г.Нур-Султан вернут около 4 млн.тенге за отопление. В то же время, потребителям в некоторых других регионах снижены тарифы на услуги по отводу сточных вод, водоотведения и поачу воды по распределительным каналам, передает zakon.kz.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан сообщил, что по результатам произведенного перерасчета стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха в отопительный период 2019-2020 годов в соответствии с Главой 10 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, Филиалом "Канал имени Каныша Сатпаева" РГП "Казводхоз" сумма возврата потребителям составила 3 717 680 тенге с НДС в том числе:

-Павлодарская область, п. Шидерты – 2 589 110 тенге с НДС;

-Карагандинская область, п.Молодежный – 1 128 570 тенге с НДС.

ТОО "Сапро-НАТ" сумма возврата потребителям составила – 100 780 тенге с НДС, в том числе:

-Северо-Казахстанская область, п.Смирново – 17 720 тенге с НДС;

-Павлодарская область, п.Актогай – 83 060 тенге с НДС.

Возврат средств потребителям по результатам перерасчета стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха, субъектами будет произведен путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией в отопительный период 2020-2021 годы.

В Шымкенте снижен тариф на услуги по предоставлению подъездного пути по результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ТОО "Шымкенттара" по итогам 2019 года.

Установлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы. Сумма необоснованного дохода ТОО "Шымкенттара" на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути с учетом ставки рефинансирования составила за 2019 год 1 402 420 тенге. Таким образом, с 1 августа вводится временный компенсирующий тариф для ТОО "Шымкенттара" сроком на один год в размере 5244,69 тенге/вагон-км или со снижением на 58,96% от действующего тарифа 12781,75 тенге/вагон-км, - сообщили в Департаменте КРЕМ МНЭ РК по городу Шымкент.

Там же снижен тариф на услуги по подаче воды по распределительным сетям

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская больница №3" Управления здравоохранения города Шымкент по итогам 2019 года, установлено не соблюдение требований по исполнению утвержденной тарифной сметы. Сумма необоснованного дохода ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская больница №3" Управления здравоохранения города Шымкент на услуги по подаче воды по распределительным сетям с учетом ставки рефинансирования составила за 2019 год 396 675 тенге, с 1 августа вводится временный компенсирующий тариф для "Городской больницы №3" Управления здравоохранения города Шымкент сроком на один год в размере 31,77 тенге/м3 или со снижением на 35,89% от действующего тарифа 49,56 тенге/м3, - добавили в ведомстве.

В поселке Жанакорган Кызылординской области снижен тариф на услуги водоотведения

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ТОО "Жанакорган-Курылыс-2010" по итогам 2019 года, установлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Сумма необоснованного дохода ТОО "Жанакорган-Курылыс-2010" на услуги по отводу сточных вод с учетом ставки рефинансирования составила за 2019 год 1 985 257 тенге, с 1 сентября вводится временный компенсирующий тариф для ТОО "Жанакорган-Курылыс-2010" сроком на один год в размере 56,73 тенге или со снижением на 25,7% от действующего тарифа 76,34 тенге, в том числе для населения -42,42 тенге за м3 без НДС.

В то же время, в Кызылорде снижен тариф на услуги по отводу сточных вод ГКП "Сексеул су кубыры сервис". По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы государственного коммунального предприятия "Сексеул су кубыры сервис" по итогам 2019 года установлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности исполнение тарифной сметы.

Сумма необоснованного дохода государственного коммунального предприятия "Сексеул су кубыры сервис" на услуги по отводу сточных вод с учетом ставки рефинансирования составила 1 625 580 тенге. С 1 августа 2020 года вводится временный компенсирующий тариф в размере 183,43 тенге за 1 м3 без НДС или со снижением на 21% от действующего тарифа 221,87 тенге за 1 м3 без НДС, - пояснили в Департаменте КРЕМ по Кызылординской области.

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