Часть зданий в двух районах Алматы временно отключат от горячей воды

Горожан просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

В Жетысуском и Турксибском районе временно приостановят горячее водоснабжение жилых домов и иных зданий, передает zakon.kz.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", отключение горячей воды произойдет в зданиях, расположенных в контурах улиц:

– Кассина – Жумабаева – Бехтерева – Шереметьева с 13 по 17 июля;

– Остроумова – Красногорская – Дегдар c 20 по 24 июля;

– Серпуховская – Великолукская – Жансугурова – Хожамьярова с 27 по 31 июля;

– Первомайская нефтебаза – Геологов – микрорайон "Кокжиек" с 27 июля по 17 августа.

Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных "Сейфуллина, 68-Б", "РЦ-3", "Школа №101", "Кокжиек". Запланированные в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону эти мероприятия необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период, - пояснили в АлТС.

Горожан просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

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