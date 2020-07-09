Госслужащие тоже бегают, ищут тестирование - глава Минздрава

Глава Минздрава заявил, что сейчас таких желающих, чтобы ежедневно проходить тестирование ПЦР, нет.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой ответил на вопрос, как часто госслужащие проходят ПЦР-тестирование на коронавирус, передает zakon.kz.

По словам министра, госслужащих не тестируют каждый день.

Доступ непосредственно к тестированию, он именно идет по эпидпоказаниям. То, что вы говорите, что кто-то не получил помощь, пожалуйста, эти люди, если они реально подлежали тестированию, болели и не смогли это протестироваться, давайте мы каждый конкретный случай разберем. Поверьте, те же самые сотрудники госорганов и других систем, они также в таких же условиях как и все граждане бегают и ищут такое же тестирование, то же самое оно есть. И нужно понимать вообще регулярность тестирования, она может по-разному трактоваться, - сказал Алексей Цой.

Глава Минздрава заявил, что сейчас таких желающих, чтобы ежедневно проходить тестирование ПЦР, нет, поскольку это не самая приятная процедура, чтобы ее делать каждый день.

Здесь есть четкие показания, и независимо это глава государства, Елбасы, или это какие-то наши госслужащие или граждане, есть четкие требования. Если условно говоря, я здоровый и я буду это проходить и делать, то есть это мне ничего не даст. Для собственного успокоения это тоже не помогает, потому что можно выйти и с кем-то поздороваться, почесать нос и уже этот вирус будет у тебя. Поэтому оно просто бесполезно проводить тестирование, если нет показаний. И весь мир к этому давно пришел. Поэтому риск всегда есть заразиться. И сейчас, поверьте, таких фанатов нет, которые бы хотели каждый день проходить эту процедуру. То есть это очень важно и этот вопрос вы неоднократно поднимаете. Поверьте мне, эту процедуру я пару раз проходил, но не каждый захочет ее регулярно делать, - заявил Цой.

В тоже время глава Минздрава признал, что, к сожалению, есть моменты, когда граждане не могут получить помощь, и обещал разобраться конкретно по фактам, если их предоставят.

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