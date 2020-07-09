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Семья продавала отбеливатель как чудо-лекарство от коронавируса в США

Токсичный раствор обычно используется для обработки текстиля, промышленной воды, целлюлозы и бумаги.

Фото : Pixabay9 июля 2020, 13:49

Семью из американского штата Флорида обвиняют в том, что они продавали "чудо-лекарство" от коронавируса, которое на самом деле является смесью, используемой в промышленном отбеливании, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

62-летний Марк Гренон и трое его сыновей обвиняются в сбыте и продаже продукта под названием Miracle Mineral Solution через организацию Genesis II Church of Health and Healing.

Токсичный раствор обычно используется для обработки текстиля, промышленной воды, целлюлозы и бумаги.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что употребление этого "чудо-лекарства" может вызвать рвоту и обезвоживание.

Суд постановил прекратить продажу этого средства, однако Греноны проигнорировали это решение.

Мы не будем исполнять ни один из ваших неконституционных постановлений. У вас нет власти над нашей Церковью, - говорилось в письме Марка Гренона окружному судье Кэтлин Уильямс.

Семья Гренонов также продавала отбеливающее средство как лекарство от других серьезных заболеваний, включая рак, аутизм и СПИД.


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