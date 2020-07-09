Пандемия COVID-19. Страны мира отдают миллионы за подделки

Мошенники пытаются продать даже не существующую еще вакцину – в США был обнаружен сайт, рекламирующий вакцину от COVID-19.

Управление ООН по наркотикам и преступности опубликовало исследование, согласно которому рынки стран мира наводнили потоки подделок: от неисправных термометров до фальшивых лекарств и некачественных аппаратов искусственной вентиляции легких, передает zakon.kz.

Транснациональные преступные группы быстро воспользовались нехваткой медицинских изделий и препаратов, уловили настроения людей, выявили пробелы в законодательстве, чтобы безнаказанно наживаться на общей беде. Причем рост контрабанды поддельных товаров медицинского назначения наблюдается по всему миру, сообщается на новостном сайте ООН.

В Аргентине правоохранительные органы расследуют деятельность компании, производившей маски, дезинфицирующие средства и другие предметы индивидуальной защиты, не имея лицензии.

Правительство Словении заказало компании в Боснии и Герцеговине три миллиона масок и заплатило 300 000 евро как залог. Но масок власти не получили.

В марте органы здравоохранения Германии заключили контракты с фирмами в Швейцарии и Германии на поставки масок на сумму 15 млн евро. Оказалось, что вебсайт этих фирм был фальшивой копией, судя по всему, легитимной компании в Испании.

Власти Нигерии зафиксировали появление в стране крупных партий хлорохина, что дает основания предполагать наличие там фальсифицированных препаратов.



В России начато расследование мошенничества, связанного с поставками некачественных или поддельных аппаратов искусственной вентиляции легких. Такие же случаи выявлены в Великобритании и в Боснии и Герцеговине.

В Таиланде перехватили партию 3 300 негодных термометров, которая прибыла в страну через три других государства.

Преступные схемы, связанные с COVID-19, обошлись американским потребителям в первом квартале этого года в 13,4 млн долларов.

В Великобритании только в марте раскрыли 2000 случаев онлайн-мошенничества, включая 471 "магазин", продававший контрабандный товар.

Мошенники пытаются продать даже не существующую еще вакцину – в США был обнаружен сайт, рекламирующий вакцину от COVID-19.

Эксперты Управления предупреждают, что поведение преступников будет меняться, в частности, когда появится вакцина от COVID-19. Они, скорее всего, переключатся с нелегальной продажи средств защиты на контрабанду вакцины. В Управлении считают, что не прекратятся кибератаки на инфраструктуру, задействованную в борьбе с пандемией, включая закупки лекарств и материалов.

Как подчеркивают в ООН, для того чтобы противостоять подобным преступлениям, необходимо укрепить нормативно-правовую базу и использовать согласованный глобальный подход в деле криминализации производства и контрабанды фальсифицированных товаров медицинского назначения.

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