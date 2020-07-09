Пандемия толкает власть к реформированию самой себя - эксперт

Сейчас важно, чтобы все органы власти работали в "пожарном" порядке.

Вчерашним обращением президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продемонстрировал, что держит руку на пульсе, а озвученная им в прошлом году концепция "слышащего государства" так или иначе реализуется, считает известный политолог, директор центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев, сообщает zakon.kz.

Свое мнение по этому поводу политолог высказал на своей странице в Facebook.

Решение о проведении 13 июля национального траура по казахстанцам, скончавшимся от коронавируса (на текущий момент – 264 человека) является адекватной реакцией на текущую критическую ситуацию с распространением COVID-19 и настроения в обществе, включая объявление траура рядом граждан в частном порядке в социальных сетях.

Кстати, к такому решению глава государства прибегает уже второй раз. Впервые при нем национальный траур был проведен 28 декабря по погибшим в авиакатастрофе в Алматы. Представляется, что искреннее сопереживание способствует сближению разных людей, включая общество и власть, в большей степени, чем всевозможные призывы с акцентом на патриотизм, солидарность, сохранение стабильности и т.п.

По традиционным вопросам "Кто виноват?" и "Что делать?" акценты в президентском обращении расставлены в принципе правильно. Однако серьезной проблемой является то, что "слышащее государство" фактически работает пока только на уровне главы государства и отдельных подчиненных ему лиц, не распространяясь на многочисленные нижестоящие звенья системы государственной власти и управления. С исполнительской дисциплиной не все гладко было и в период президентства Нурсултана Назарбаева. Сейчас же, когда в силу известных причин до сих пор нет полного понимания, кто реально главный в стране и чьи решения надо выполнять немедленно и беспрекословно, это обстоятельство усугубилось еще больше.

Кризисные же процессы в условиях пандемии требуют, чтобы государство стало не только слышащим, но и реально дееспособным. Поэтому сейчас в первую очередь важно, чтобы все органы власти и их представители работали в вверенных им сферах в "пожарном" порядке, своевременно реагируя на поступающие со стороны общества сигналы и принимая необходимые меры по ним. Но поскольку не приходится рассчитывать на сознательность, ответственность порядочность, компетентность и т.д. со стороны большинства чиновников, то необходима мобилизация гражданского общества в целях осуществления общественного контроля за их деятельностью.

Соответствующие функции могут более-менее выполнять депутаты парламента и маслихатов всех уровней и члены различных общественных советов. Хотя для полноценного контроля каждой из этих категорий необходимы дополнительные полномочия. А для вовлечения широкой общественности следует разработать и принять специальный закон "Об общественном контроле".

Руководству страны следует также начать реформирование всей системы государственной власти и управления, начиная от процедур ее кадрового обеспечения и заканчивая введением четких индикаторов оценки работы каждого органа и госслужащего. Фактический коллапс в системе здравоохранения – это только показатель последствий растущего из года в год неэффективного управления в одной сфере. Пандемия в связи с этим хороша тем, что она не просто стимулирует, а всеми силами толкает власть к реформированию самой себя.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!