Женщина впервые участвовала в лотерее и выиграла 20 млрд тенге

Она забыла о билете, пока ей не напомнили об этом.

Жительница Сиднея во время поездки в Новый Южный Уэльс заглянула в газетный киоск и впервые в жизни купила лотерейный билет, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Ее выигрыш составил 50 млн долларов (20,4 млрд тенге).

Женщина была потрясена своей удачей, ведь она была единственной победительницей в розыгрыше. Женщина рассказала, что забыла о билете, пока ей не напомнили об этом.

Мой друг позвонил мне незадолго до этого и сказал мне, что выигрышный билет был продан в том самом газетном киоске. В тот момент мое сердце билось очень сильно, я расхаживала по комнате и боялась, что у меня случится сердечный приступ, - сказала она.

Победительница призналась, что не знает, на что потратит деньги.

Честно говоря, я не могу мыслить здраво. Я точно не брошу работу, но я просто не знаю, что буду делать, - сказала она.

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