Депутат Аманжолова: Обращение Президента дает надежду

Государством выделено достаточно средств на закуп лекарственных средств, тестов для выявления COVID-19 и аппаратов ИВЛ.

Зауреш Аманжолова, депутат Мажилиса поддерживает объявление 13 июля - днем национального траура, сообщает zakon.kz.

По ее словам, как и во всем мире, ситуация с пандемией в Казахстане остается сложной.

Ежедневный рост количества выявленных случаев COVID-19, а также умерших тревожит население. В связи с этим Президент страны Касым- Жомарт Токаев дал знать народу, что ситуация под контролем, и государство и дальше будет принимать все усилия для борьбы с распространением вирусной инфекции. Президент отметил, что количество тестов для выявления COVID-19 будет увеличено до 40 тысяч в день, в том числе для сельского населения. Будут оказывать помощь на дому универсальные мобильные бригады. Несмотря на то, что были построены мобильные инфекционные госпитали в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сохраняется дефицит мест в стационарах. В связи с этим необходимо разворачивать дополнительные госпитали, в зависимости от ситуации в каждом регионе, - отметила Аманжолова.

Принимая во внимание большое количество жалоб на отсутствие медикаментов в аптечных сетях, Президент заверил, что данная проблема будет решена.

Государством выделено достаточно средств на закуп лекарственных средств, тестов для выявления COVID-19 и аппаратов ИВЛ. В то время, когда люди обеспокоены собственным здоровьем, обращение Президента дает надежду и вселяет уверенность, что забота государства направлена на улучшение ситуации в стране. И я полностью поддерживаю объявление 13 июля - днем национального траура по умершим от COVID-19, днем, когда мы все вместе можем еще раз почтить память наших родных, близких и друзей, чьи жизни прервала страшная болезнь, - уточнила она.

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