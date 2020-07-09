Медорганизациям будут больше платить за лечение больных от COVID-19

Главное – должно быть согласование от управления здравоохранения региона.

Рассматривается вопрос об увеличении тарифов по оплате Фондом социального медицинского страхования услуг стационаров. При этом открывать стационары по коронавирусу могут даже частные клиники, сообщает zakon.kz.

Фонд социального медицинского страхования является ключевым оператором медицинских услуг по борьбе с коронавирусом. На сегодня у Фонда нет каких-либо задолженностей перед медорганизациями, оплата и авансирование медуслуг производится своевременно.

Сейчас каждый пролеченный случай по коронавирусу в стационаре оплачивается в адрес медорганизации Фондом социального медицинского страхования по утвержденным тарифам за койко-дни: в карантинном – 10,4 тыс. тенге; в провизорном – 11,6 тыс. тенге; в инфекционном – 15,1 тыс. тенге. Кроме того, отдельно медорганизациям оплачивают противовирусные препараты по факту их применения в стационарах.

Как ранее отмечали в Фонде социального медицинского страхования, средства для разворачивания новых стационаров есть, Фонд готов в короткие сроки заключить договора с новыми поставщиками. Нужно лишь решение региональных акиматов о том, где будут открыты новые стационары, и желание самих медорганизаций.

Был поднят вопрос повышения тарифов по лечению в стационарах в адрес медицинских организаций, поскольку они должны включать в себя и другие их расходы. В настоящее время тарифы составляют от 10 до 15 тысяч тенге в зависимости от типа стационара. С учетом расчетов были разработаны новые, причем пребывание пациента в реанимации будет оплачиваться по отдельному тарифу. Приказ согласован с местными исполнительными органами и сейчас находится на согласовании в Министерстве юстиции. Фонд готов заключить договора по лечению коронавирусу с любой медорганизацией, в том числе с частными клиниками. Главное – должно быть согласование от управления здравоохранения региона, – отмечает управляющий директор Фонда социального медицинского страхования Досым Енкебаев.

Согласно внесенным изменениям, тариф по провизорной госпитализации составит более 21,9 тыс. тенге за 1 койко-день; тариф за пролеченный случай в круглосуточных стационарах – более 32,2 тыс. тенге; тариф за пребывание больного в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии – около 70 тыс. тенге за 1 койко-день. Также предусмотрен тариф на услуги мобильной бригады ПМСП – почти 5 500 тенге за 1 вызов.

Эти меры позволят сделать услуги по организации стационаров более привлекательными для поставщиков медицинских услуг и в регионах будут создаваться новые стационары, отмечают в Фонде. Также там отметили, что уже есть примеры, когда частные клиники открывают у себя стационарные отделения по коронавирусу.

Напомним, что на оказание услуг по предотвращению распространения и лечение COVID-19 через Фонд социального медицинского страхования выделено свыше 56 млрд тенге, которые включают оплату стационаров, выплату надбавок и оплату проведения ПЦР-тестирования. По состоянию на май из этой суммы профинансировано 36 млрд тенге, а с учетом июня по предварительной оценке освоение составит 45 млрд тенге. Фондом социального медицинского страхования заключены договора по лечению коронавируса с 99 поставщиками на сумму порядка 15 млрд тенге.

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