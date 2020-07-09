Замакима Костаная подозревают в превышении полномочий
Начато досудебное расследование.
Фото : almaty.tv9 июля 2020, 15:34
Заместителя акима Костаная и других должностных лиц акимата подозревают в превышении должностных полномочий, передает zakon.kz.
Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении заместителя акима города Костанай и других должностных лиц акимата. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в незаконном изменении целевого назначения земельного участка под строительство магазина и выдаче архитектурно-планировочного задания к нему, - сообщили в Антикоррупционной службе.
Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.
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