Замакима Костаная подозревают в превышении полномочий

Начато досудебное расследование.

Заместителя акима Костаная и других должностных лиц акимата подозревают в превышении должностных полномочий, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении заместителя акима города Костанай и других должностных лиц акимата. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в незаконном изменении целевого назначения земельного участка под строительство магазина и выдаче архитектурно-планировочного задания к нему, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

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