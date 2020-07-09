Глава филиала нацпарка приказал убить косулю, чтобы отдать ее проверяющему

Отстрел этого животного запрещен.

Директора одного из районных филиалов РГУ "Государственного национального природного парка" подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении директора одного из районных филиалов Республиканского государственного учреждения "Государственного национального природного парка" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшему причинение ущерба окружающей среде на сумму 694,5 тыс. тенге, - сообщили в Антикоррупционной службе.

По версии следствия, директор филиала подозревается в даче незаконного указания егерю застрелить на территории нацпарка косулю, что запрещено, для последующей передачи должностному лицу, прибывшему для проведения контрольной ревизии филиала.

Также в отношении директора и егеря филиала начато досудебное расследование по факту незаконной охоты с применением огнестрельного оружия, тогда как указанные лица обязаны обеспечить охрану диких животных на особо охраняемой природной территории.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлены факты получения взяток на системной основе директором данного филиала от лесозаготовителей в размере от 78 тыс. до 389 тыс. тенге за приобретение лесоуборочного билета-разрешения на заготовку древесины (березы, в общем объеме 1260 м/3) в удобном для последних месте. Начаты досудебные расследования в отношении лесозаготовителей по фактам дачи взяток, - отметили в ведомстве.

Там добавили, что эти факты выявили благодаря обращению неравнодушных граждан на блог председателя Агентства.

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