Причиной президентской кампании Канье Уэста назвали психическое расстройство

Родственники артиста ожидают скорого возвращения Уэста в норму.

Рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении баллотироваться на пост президента США, принял решение запустить предвыборную кампанию из-за обострения психического расстройства. Такую причину назвали источники из окружения музыканта, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Собеседники портала рассказали, что семья рэпера крайне обеспокоена его поведением. По их словам, Уэст переживает фазу биполярного аффективного расстройства, и это повлияло на его недавние действия и высказывания. Артист якобы переносит подобные обострения ежегодно.

Источники отметили, что родственники артиста ожидают скорого возвращения Уэста в норму.

Ранее в июле рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Позже он дал интервью, в котором раскрыл подробности своей кампании: пообещал превратить Белый дом в Ваканду из супергеройского фильма "Черная пантера", назвал себя противником абортов, объявил вакцинацию "меткой дьявола" и пожелал вернуть "страх и любовь к богу" в школы. Музыкант добавил, что назовет свое политическое объединение "Партия дня рождения".

В ноябре 2016 года Уэст попал в больницу в тяжелом психическом состоянии. За несколько часов до этого он отменил 21 концерт своего тура Saint Pablo. Во время своих последних появлений на публике Уэст удивил своих поклонников рядом неожиданных заявлений: о том, что он поддерживает избранного президента США Дональда Трампа и о том, что его друг рэппер Jay Z нанял киллеров, чтобы убить Уэста. В правоохранительных органах рассказали, что Уэст отказывался ехать в больницу, полицейским пришлось надеть на него наручники.

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