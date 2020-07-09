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В Актау организовали притон для проституции

В настоящее время в отношении одного из фигурантов дела начато досудебное расследование по факту создания и руководства организованной группой.

Фото : static.mk.ru9 июля 2020, 15:51

Антикоррупционная служба проводит расследование по факту создания притонов для занятия проституцией в Актау, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту организации и содержания притонов для занятия проституцией на территории города Актау, — сообщил Баржаксынов.

По его словам, по факту создания и руководства организованной группой в Мангистауской области проводится досудебное расследование.

В настоящее время в отношении одного из фигурантов дела начато досудебное расследование по факту создания и руководства организованной группой. Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит, — отметил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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