ВКонтакте запустила казахстанскую ленту новостей

Сейчас в ленте "Казахстан" публикуются новости официальных сообществ СМИ и знаменитостей, а в дальнейшем там могут появиться записи любых авторов.

ВКонтакте запустила ленту локальных новостей в Казахстане, передает zakon.kz.

Пользователи найдут в ней актуальную информацию о коронавирусе из проверенных источников, а также публикации местных СМИ, анонсы выступлений казахстанских артистов, материалы от блогеров, звезд и лидеров мнений.

Лента доступна жителям Казахстана с телефона - в разделе "Интересное", с компьютера - в разделе новостей "Казахстан", а также по прямой ссылке.

Сейчас в ленте "Казахстан" публикуются новости официальных сообществ СМИ и знаменитостей, а в дальнейшем там могут появиться записи любых авторов. Для этого им нужно просто создавать уникальный и интересный контент, который будет соответствовать правилам ВКонтакте - публикации появятся в ленте, если пройдут отбор. Заявки на участие в ленте новостей Казахстана авторы и администраторы сообществ могут отправлять в форму

Лента станет авторитетным источником информации о коронавирусе и важных событиях страны - проверенные новости будут публиковать официальные сообщества республиканских и региональных СМИ. Также пользователи ВКонтакте из Казахстана получат весомый бонус в виде развлекательного контента. Мы создали новостную ленту, потому что чувствовали необходимость в дополнительной комфортной среде как для читателей, так и для медиа, авторов, музыкантов - всех тех, кто производит локальный контент, - сказал представитель ВКонтакте в Казахстане Олжас Салмурза.

В начале года ВКонтакте открыла свое представительство в Алматы, подготовила бесплатный набор стикеров с символом Казахстана - снежным барсом (vk.com/stickers/kz) и презентовала проект ленты с локальными новостями. Ранее аналогичная городская лента появилась в Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

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