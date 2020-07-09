1,2 млн тенге, чтобы стать кадетом: коррупцию расследуют в алматинском "Жас Улане"

Подозреваемые свою вину признали полностью.

Должностные лица Алматинской Республиканской школы "Жас Улан" им. Б. Момышулы подозреваются незаконном получении денежных средств, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой города Алматы изобличены должностные лица Алматинской Республиканской школы "Жас Улан" имени Бауыржана Момышулы по подозрению в незаконном получении денежных средств в сумме 1,2 млн тенге за прием абитуриента на учебу. Данные лица свою вину в совершении указанного преступления признали полностью, - сообщили в Антикоррупционной службе.

В настоящее время уголовное дело находится на стадии расследования, другие обстоятельства дела в интересах следствия не разглашаются.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!