Чиновник заплатит почти 3 млн тенге за злоупотребление полномочий

Сначала он обманным путем завладел денежными средствами учредителя ТОО в размере 150 тыс. тенге, а после завладел денежными средствами предпринимателей на общую сумму 125 тыс. тенге, которые в дальнейшем потратил для своих нужд.

Чиновник приговорен к штрафу в размере в 2 млн 750 тыс. тенге за злоупотребление должностных полномочий, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов, передает корреспондент zakon.kz.

3 июля 2020 года Курмангазинским районным судом Атырауской области осужден заместитель акима Курмангазинского района области Тажибаев У.С. и приговорен к штрафу в размере 2 млн 750 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, за злоупотребление должностными полномочиями, незаконного участия в предпринимательской деятельности и мошенничество, — сообщил Баржаксынов.

Он добавил, что Тажибаев подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате чего причинен вред одному из Производственных кооперативов на сумму 500 тыс. тенге.

Вместе с тем, по словам следователя, чиновник лично участвовал в управлении ТОО и ИП, зарегистрированных на родственников, с предоставлением им преимуществ.

Кроме того, Тажибаев обманным путем завладел денежными средствами учредителя ТОО в размере 150 тыс. тенге под предлогом проведения мероприятия, приуроченного ко "Дню рыбака". Также под предлогом оказания финансовой помощи для приобретения защитных медицинских масок для малоимущих граждан района, Тажибаев обманным путем завладел денежными средствами предпринимателей на общую сумму 125 тыс. тенге, которые в дальнейшем потратил для своих нужд, — заключил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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