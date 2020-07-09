Хроники COVID-19: Как лечатся казахстанцы, которых не госпитализировали

Герои материала говорят, что лекарств в аптеках нет или их крайне сложно найти. К ним присоединяются тысячи пользователей соцсетей.

В Казахстане наблюдается вспышка коронавируса и пневмонии. В больницах недостаточно мест, не хватает врачей и лекарств. Сейчас госпитализируют только тех, у кого одышка и температура выше 38 градусов. Корреспондент zakon.kz узнал, как заболевшие коронавирусом казахстанцы лечатся дома, и с какими проблемами им пришлось столкнуться.

Житель Шымкента Ермек Канлыбаев почти две недели лежит в постели. ПЦР-тест он не сдавал, но все симптомы говорят о коронавирусе. Единственное, что он смог сделать пока были силы, сходить в частную клинику и сдать анализы.

Участковый врач, к которому он обратился с жалобами на слабость и высокую температуру, пообещал прийти, но так и не пришел. Ермек связался со знакомым доктором, тот изучил анализы и назначил лечение.

Мне начали колоть систему, аскорбинку и глюкозу, чтобы придать силы, - рассказывает он.

Найти лекарства оказалось нелегко: в аптеках их было недостаточно, поэтому родственники покупали нужные препараты через знакомых в Алматы.

Мама, младшие брат и сестренка Ермека уже переболели коронавирусом, но у них была легкая степень. А вот ему повезло меньше: он не мог долго находиться в горизонтальном положении, также у него пропал аппетит.

Даже если я через силу что-то ел, меня тошнило, - говорит Ермек.

Ермека изолировали в отдельную комнату. Родные к нему до сих пор не заходят без надобности, хотя мужчина чувствует себя уже лучше. Говорит, помимо лекарств, ему помогли и народные средства. Житель Шымкента имел в виду различные супы.

Он подозревает, что подхватил вирус на работе и мог заразить бабушку, которая впоследствии скончалась от пневмонии в отделении реанимации. Бабушка могла заразиться и от других родных, которые были вынуждены ходить на работу, предполагает мужчина.

Сначала заболела бабушка, мы пригласили домой участкового врача. Она дала рекомендацию пройти рентген. Он выявил у нее двухстороннюю пневмонию. Мы все дома за ней прошли рентген, но у нас пневмонию не обнаружили. Бабушку положили в больницу. К сожалению, через три-четыре дня она скончалась в отделении реанимации, - поделился Ермек.

На похоронах было мало людей. Родственники не смогли проводить ее в последний путь, потому что сами заболели. Ермек считает, что у них коронавирус:

Это все массово, наверняка это COVID, потому что никогда такого не было. Большинство родственников и соседей болеют. У нас сосед тоже от пневмонии скончался.

У астанчанки Киры Каниболодской другая ситуация. Три недели назад у нее появились симптомы, характерные для COVID-19: слабость, ломота в теле, высокая температура, сухой кашель.

21 июня я окончательно свалилась. У меня поднялась температура, я потеряла запахи и вкусы. Это насторожило, но была надежда на то, что это простуда или ОРВИ, потому что иногда в этих случаях я не чувствую запахи, вкусы. Но это была не обычная простуда, - говорит она.

На следующий день Кира пошла в поликлинику. После трех часов ожидания она попала в фильтр-кабинет, врач открыл ей больничный, направил на рентген и прописал лечение.

К тому моменту на работе объявили о проведении ПЦР-тестирования. Результаты анализов показали, что у нее и нескольких коллег коронавирус. Астанчанка не знает, где подцепила инфекцию, но подозревает, что это могло произойти в забитом автобусе либо на работе. Кира – журналист, и в середине июня она освещала мероприятие, где было много людей.

Уже три недели Кира сидит дома одна. Ребенка отправила к родителям еще в марте. За все это время врач из поликлиники связался с ней всего один раз, пришлось подключать знакомых:

Жена моего друга работает пульмонологом, она объяснила, что можно, что нельзя, как лечить.

Девушка столкнулась с нехваткой лекарств в столичных аптеках. Часть препаратов была дома, поскольку раз в год из-за заболевания ребенка она закупается лекарствами. Остальные пришлось доставать с помощью друзей.

Я пропила два антибиотика небольшими курсами, продолжаю пить противовирусные и сосудорасширяющие. Плюс, подключила спрей для носа, таблетки от гайморита, обильное теплое питье, положение на животе, потому что рекомендовали врачи. Также подключила дыхательную гимнастику, поскольку несколько раз были приступы, я задыхалась, - говорит она.

Сейчас Кире стало лучше. Но время от времени проявляются, как она называет, "бонусы" COVID-19 - плаксивость, тревожность, дезориентация, головокружение, слабость, приступы удушья.

Контрольный ПЦР-тест она еще не сдавала, так как даже не знает, когда и где это можно сделать.

Кира признается: как только болезнь отступит полностью, тест на коронавирус даст отрицательный результат, а антитела будут в достаточном количестве, сдаст кровь, чтобы помочь заразившимся соотечественникам.

У еще одной астанчанки Аделаиды Ауеспековой болезнь протекала в легкой форме. В скорую она не обращалась: одышки не было, высокой температуры тоже. Девушка считает, что скорее всего заразилась от знакомых. Те изолировались и лечились дома. Аделаида была с ними в контакте, за несколько дней до того, как у них выявили инфекцию.

Спустя несколько дней признаки появились и у меня. Утром начала болеть голова, затем появилась боль в суставах, общая слабость во всем теле. Я засыпала на месте, в тот день я проспала порядка 15 часов. На следующий день присоединилось першение в горле, которое переросло в жжение, начался кашель, - вспоминает Аделаида.

Ей пришлось просить друзей купить лекарства. В аптеках было тяжело найти простой парацетамол и препараты от боли в горле. В итоге парацетамол купили за 1000 тенге.

Помимо этого я лечилась обильным питьем и спала почти круглые сутки, открыв все окна в квартире. Три дня назад у меня пропало обоняние, притупились вкусовые рецепторы, - рассказывает девушка, которая сейчас чувствует себя гораздо лучше.

Герои материала говорят, что лекарств в аптеках нет или их крайне сложно найти. К ним присоединяются тысячи пользователей соцсетей. Из-за дефицита родные заболевших покупают препараты за любые деньги, заказывают их через знакомых в других городах и даже странах.

Спрос на медикаменты вызвал резкий скачок цен. Не обошлось и без недобросовестных продавцов. Некоторые работники аптек и простые граждане решили нажиться на общей беде. Они покупали лекарства по низкой цене и продавали втридорога. Ими уже занялась полиция

Власти признали, что в стране наблюдается нехватка лекарств. Акиматы уверяют, что сегодня-завтра решится вопрос с поставками. Президент Касым-Жомарт Токаев присоединился к обещаниям:

В ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет решена, - заявил он.

Он попросил граждан не паниковать и не закупать лекарства впрок, создавая ажиотажный спрос на них.

Кроме того, людей, которые вынуждены лечиться дома, объединяет еще одна проблема – они не знают точного алгоритма лечения. С врачами связаться очень сложно, приходится искать медиков через знакомых.

Сегодня в Минздраве сообщили, что создают памятку специально для таких заболевших.

Если у вас температура ниже 38 градусов, и она не держится более 3-х суток, можно использовать жаропонижающие препараты, различные растительные травы, обильное питье. Сразу нельзя принимать антибиотики, они имеют побочные действия, - сказал министр здравоохранения Алексей Цой.

Он отметил, что принимать жаропонижающие препараты не рекомендуется, если у пациента температура не доходит до 38 градусов.

Чтобы люди знали, как лечиться в домашних условиях, Минздрав разработал памятки. Цой отметил, что они опубликованы на официальных сайтах.

Сейчас на сайте Минздрава висит четыре памятки: первая адресована пациентам с ОРВИ, вторая - пациентам, выписанным из стационара, третья - для здорового человека и четвертая - заболевшим коронавирусом, которые лечатся дома.

На сегодня в стране зарегистрировали 53 021 человек, заразившихся коронавирусом. Из них выздоровели 35 137 пациентов, скончались 264 казахстанца.

Президент Токаев накануне объявил 13 июля днем национального траура по погибшим от эпидемии COVID-19 в Казахстане.

Айтурган Азимжанова

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