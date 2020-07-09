Работу бизнеса обсудили на первом заседании гражданского Антикризисного штаба

Идею создания штаба озвучил председатель правления НПП РК "Атамекен" Аблай Мырзахметов. Его деятельность поможет оперативно решать спорные вопросы COVID-19.

Предприниматели и представители Минздрава РК провели первое заседание гражданского Антикризисного штаба по вопросам санитарных требований для бизнеса, передает zakon.kz.

Идею создания штаба озвучил председатель правления НПП РК "Атамекен" Аблай Мырзахметов. Его деятельность поможет оперативно решать спорные вопросы COVID-19.

В рамках штаба созданы 3 подгруппы:

- по повышению доступности медицинской помощи для населения в условиях роста заболеваемости COVID-19, включая сектор лабораторий;

- по проблемным вопросам развития фармацевтической индустрии, в том числе сектора аптек;

- по вопросам выработки и соблюдения санитарных требований объектами всех сфер деятельности.

Как сообщает сайт "Атамекена", первое заседание провели по вопросам санитарных требований для бизнеса. Участие приняли более 120 представителей ассоциаций и предпринимателей, а также руководство Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК. За последнюю неделю НПП проведены обсуждения санитарных норм и цифровых мер мониторинга этих норм более чем с 500 предпринимателями из секторов торговли, частного образования и индустрии красоты.

Бизнес несет расходы на переоснащение, закупку средств индивидуальной защиты и так далее. Чтобы эти расходы были обоснованы, санитарные требования к бизнесу должны быть адекватными и исполнимыми. Нам известно, что Комитетом контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК была проделана большая работа итогом, которой стал приказ Министра здравоохранения РК "О некоторых вопросах организации и проведения санитарно противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий". Мы предлагаем бизнес-сообществу озвучить свои предложения к данному приказу для их дальнейшей проработки с государственным органом. Помимо этого нужно внедрять цифровые инструменты мониторинга санитарных норм, которые позволят добросовестному бизнесу работать, - сказал заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Олжас Ордабаев.

Директор ТОО "Салауатты Астана", член Национальной Ассоциации "Primary Health Care" Лейла Ишбаева назвала риски по закрытию около 40% пунктов медицинской помощи в республике. Связано это с условиями установки фильтров.

"Для организаций работы фильтров средняя площадь 100-120 кв. м. это выполнимо для инфраструктуры первичной помощи, для пунктов в нетиповых зданиях это отстрел. Я проехала много сельских объектов - 56 кв. м. приспособленного здания, печь в середине, умывальник и тут говорить об организации фильтров не нужно. У нас 700-800 объектов в регионах, из которых 30-40% имеют износ и быстро их не модернизировать, так как средств на это нет. Согласно концепции "Доктор у дома" пункты открывались на первых этажах жилых домов и имеют от 3 до 7 тысяч человек на участках, то это 500 кв. м. и отдать 100 кв. м. на фильтры невозможно. И если мы сейчас будем наказывать их, то потеряем сельские пункты и города", - рассказала Лейла Ишбаева.

Владелица стоматологических кабинетов Denta Надежда Глухова озвучила несколько предложений по части улучшения норм контроля на объектах. В частности, предприниматель поставила под сомнение результаты обязательных ПЦР – тестов.

Это не защищает сотрудника от вируса, так как заразиться можно и после прохождения теста. Тест не дает гарантий, но в тоже время это недоступно, дорого. Мы предлагаем расписать четкий протокол по допуску сотрудников к работе, где положительный экспресс-тест, который сотрудник может сдать самостоятельно или явно ковидные симптомы станут причиной ограничить работу врача. По опыту работы в режиме ЧС мы заметили, что респираторы действеннее обычных масок и не требуют замены в течение 2-3 часов. Производители заверяют, что носить подобное средство защиты можно до 8 часов при условии, что человек здоров. Мы предлагаем рассмотреть и этот вариант защиты, - отметила предприниматель.

Большинство секторов бизнеса отметили условия по ограничению работы по времени и скоплению в одном месте не более трех человек неисполнимыми. Начальник юридического управления компании BI-group Виктор Микрюков привел в пример стройку, где бетонную плиту должна заливать бригада из 15 человек.

"Мы работали во время чрезвычайного положения, но это ударило по карманам застройщиков. У нас есть вопросы по развозке сотрудников. Так как сумма на поставку работников ежемесячно во время пандемии доходила до 16 млн тенге в месяц и это проблема. Не каждый застройщик может себе это позволит, при этом не ясно, почему сотрудники не могут использовать личный транспорт. Также есть вопросы по медицинским кабинетам. У нас на объектах и до пандемии размещались медкабинеты, но сейчас к ним выставляются требования по размерам и прочее. С такими условиями справятся крупные застройщики как BI, "Базис-А", а что делать остальным? В сметах на объектах госстроительства такие кабинеты даже в сметах не сидят и многие просто будут вынуждены остановить стройку", - высказался Виктор Микрюков.

Эксперт департамента аналитики ОЮЛ "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" затронул вопрос корреляции правил и постановления. Также необходимости установки тоннеля.

Предприниматели не против установки, однако не доказана эффективность тоннелей и были химические ожоги у людей после обработки. Это может навредить людям и снизит качество работы, - сказал спикер.

Подводя итоги встречи, представитель министерства здравоохранения РК Марал Рахимжанова подробно ответила на каждый вопрос предпринимателей и дала разъяснения по спорным вопросам.

"Основные требования взяты из постановлений главгоссанврача, это для того, чтобы никто не придумывал себе новых правил в регионах. Минимальные требования установлены для малого бизнеса с меньшей возможностью заболеть. Высокие требования мы установили для объектов, на которых риск заражения как персонала, так и населения высокий. Что касается ваших предложений, то все они будут рассмотрены. Спорные моменты, которые были озвучены на данном совещании, например, необходимость смены СИЗ каждые два часа, доставка сотрудников скажу, что это сделано для безопасности ваших работников. Чтобы они не ездили с незнакомыми людьми, мы знаем, что средства защиты намокают и их необходимо менять каждые 2 часа, чтобы не размножались бактерии. Что касается промышленных предприятий, то объективно, я бы разделила объекты на те, где СИЗы невозможно носить вообще. Так как люди должны работать в профессиональных средствах защиты. Хочу отметить, что мы готовы и дальше обсуждать, и встречаться. Если НПП представит нам предложения по поправкам, то мы готовы их рассмотреть. И поймем, какие смогут быть разработаны дополнительные требования. Также мы сегодня говорим о том, что сделать, чтобы бизнес быстрее заработал", - завершила совещание Марал Рахимжанова.

Предложения от НПП и бизнес-сообщества направлены в Минздрав РК.

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