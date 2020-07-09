Мэра Сеула разыскивают в Южной Корее

Полиция начала масштабный поиск с применением беспилотников и полицейских собак.

Южнокорейская полиция ищет мэра Сеула Пак Вон Суна после того, как дочь заявила о его исчезновении, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, мэр был объявлен пропавшим без вести после того, как его дочь подала заявление в полицию около 17.17 (14.17 по Нур-Султану). Она сообщила, что ее отец "ушел из дома четыре-пять часов назад, оставив слова, похожие на завещание, а его телефон в настоящее время выключен."

Полиция начала масштабный поиск с применением беспилотников и полицейских собак.

Городская администрация Сеула ранее сообщила, что одна из встреч мэра, которая должна была состояться в 16.40, была отменена из-за "неизбежных обстоятельств".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!