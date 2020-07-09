Руководство поликлиники в Атырау подозревают в присвоении надбавок, выданных врачам

Начато досудебное расследование по факту превышения должностных полномочий.

Руководство одной из поликлиник в Атырау подозревают в сборе денег с работников, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой Атырауской области начато досудебное расследование по факту превышения должностных полномочий руководством КГП на ПХВ "Поликлиника №7 города Атырау", путем незаконного сбора с работников организации денежных средств, ранее перечисленных им в качестве надбавок, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

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