Руководство поликлиники в Атырау подозревают в присвоении надбавок, выданных врачам
Начато досудебное расследование по факту превышения должностных полномочий.
Фото : zakon.kz9 июля 2020, 16:35
Руководство одной из поликлиник в Атырау подозревают в сборе денег с работников, передает zakon.kz.
Антикоррупционной службой Атырауской области начато досудебное расследование по факту превышения должностных полномочий руководством КГП на ПХВ "Поликлиника №7 города Атырау", путем незаконного сбора с работников организации денежных средств, ранее перечисленных им в качестве надбавок, - сообщили в Антикоррупционной службе.
Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.
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