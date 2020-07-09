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Причину затягивания строительства первой линии БРТ объяснили в Алматы

Что касается проекта продления BRT в центр города и на восток, ради которого разработчики предложили вырубить 183 дерева, то на данный момент он проходит обновления.

Фото : kolesa.kz9 июля 2020, 16:48

Заместитель руководителя Управления городской мобильности Алматы Ернур Абжахан объяснил, почему первая очередь БРТ – скоростных автобусных перевозок с выделенными полосами и специальными остановками (BRT - Bus Rapid Transport), прерывается на улице Жандосова, передает zakon.kz.

По его словам, для полноценного сооружения линии на данном небольшом участке пришлось заниматься изъятием ряда земельных участков.

В текущем году до сентября планируется завершить работы по 1-й очереди, у нас остался участок по улице Жандосова общей протяженностью 1 км, на котором производился выкуп, изъятие домостроений, попадающих под пятно строительства BRT. Последний дом был изъят, в настоящее время проводятся работы по физическому сносу этих домостроений, и до сентября полностью дорожные работы будут завершены и введно в эксплуатацию, - сообщил Ернур Абжахан.

Что касается проекта продления BRT в центр города и на восток, ради которого разработчики предложили вырубить 183 дерева, то на данный момент он проходит обновления.

По второй очереди BRT общественные слушания проводились в онлайн-формате, был составлен протокол, все выполнено по в рамках закона. В настоящее время завершаются работы по обновлению технических условий и по согласованию с коммунальными службами, после чего будет проведена госэкспертиза проекта, - пояснил Ернур Абжахан.

Напомним, что также в Алматы планируется расширить сеть велодорожек и велополос, на данный момент совместно с велосообществом уточняются детали и необходимость сооружения велополос на той или иной улице.

Альберт Ахметов


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