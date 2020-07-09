Как изменится климат в ближайшие пять лет

Тенденция к потеплению продолжается.

Среднегодовая температура будет повышаться в последующие пять лет ежегодно как минимум на один градус Цельсия выше, чем в доиндустриальном периоде, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.

По данным Всемирной метеорологической организации, последние пять лет оказались самыми теплыми за всю историю. В ближайшие пять лет превышение может достичь полтора градусов.

Это говорит о том, что тенденция к потеплению продолжается, подчеркивая огромную проблему, с которой сталкивается мир в достижении цели Парижского соглашения 2015 года по ограничению выбросов, связанных с потеплением климата.

Перед нами стоят трудные задачи по достижению цели Парижского соглашения об изменении климата — удержать глобальное повышение температуры в этом столетии на уровне значительно ниже двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом, - сказал генеральный секретарь организации Петтери Таалас.

В ВМО заявили, что почти каждый регион почувствует последствия.

Южная Африка и Австралия, где лесные пожары в 2019 году уничтожили миллионы акров земли, вероятно, будут более сухими, чем обычно, до 2024 года. В то время как Сахельский регион Африки, скорее всего, будет более влажным. В Европе могут наблюдать больше штормов, в то время как северная часть Северной Атлантики будет более ветреной.

Глава ВМО также подчеркнул, что, несмотря на негативное влияние пандемии на мировую экономику, государства должны включить меры по борьбе с изменением климата в программы по восстановлению экономики.

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