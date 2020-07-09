Бауыржан Байбек выразил соболезнования семьям умерших от COVID-19

Нам как никогда нужно проявить единство.

Бауыржан Байбек, первый заместитель председателя партии Nur Otan выразил соболезнования и отметил, что партия продолжит активную работу в рамках общереспубликанской акции #BizBirgemiz, сообщает zakon.kz.

Дорогие друзья! Выражаю искренние соболезнования всем, кто в эти дни потерял своих близких и родных. К сожалению, наряду со многими странами, Казахстан также оказался в списке государств с высокой динамикой заболевания COVID-19. С учетом складывающейся ситуации вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил об усилении мер по борьбе с коронавирусом. Среди них дооснащение лабораторий, увеличение количества койкомест, ПЦР-тестов. Принимаются жесткие меры в отношении лиц, пытающихся нажиться на сложившейся ситуации. Это же касается тех, кто в это непростое время сеет панику, разжигает социальную рознь, - написал он на своей странице в Facebook.

В целом, на закуп лекарств, ИВЛ, стимулирование медработников и другие неотложные меры направляется не менее 150 млрд. тенге.

Теперь дело за эффективной реализацией со стороны исполнительных органов в центре и на местах. Поддерживая меры, объявленные Президентом страны, мы также продолжим активную работу в рамках общереспубликанской акции #BizBirgemiz. По поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева работа региональных филиалов переориентирована на адресную поддержку нуждающихся граждан. Общественные приемные активно работают в онлайн-режиме. За последние 3 месяца по инициативе Елбасы оказана адресная финансовая помощь более 550 тысяч наиболее нуждающихся семей или более 2 млн. человек с учетом коэфициента семейности. Еще 300 тысяч семей были обеспечены продуктовыми корзинами и товарами первой необходимости, а 100 тысяч семей получили 5 млн. защитных масок. К этой масштабной работе подключились более 5 тысяч волонтеров «Jas Otan». Как отметил в своем обращении Глава государства, сегодня казахстанцам важно проявить стойкость, спокойствие и ответственность перед выпавшими на долю нашего народа испытаниями. Нам как никогда нужно проявить единство, сплотившись вокруг Президента страны. Только сообща мы сможем остановить эту угрозу. Партия Nur Otan мобилизует все свои ресурсы для обеспечения общественного и партийного контроля поручений Главы государства, - заключил он.

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