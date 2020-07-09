Аптеки Нур-Султана будут еженедельно пополняться лекарствами

По словам представителя фармдеятельности, в течение 10 дней в страну завезут до 2 млн пачек парацетомола.

Вопросы поставки необходимых лекарств для борьбы с COVID-19, расширение перечня заменяющих медикаментов, равномерное распределение лекарств в аптеки обсудили в акимате Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

Аким столицы Алтай Кульгинов провёл онлайн-встречу с дистрибьюторами аптечных сетей, представителями фармкомпаний и аптек. Акиматом Нур-Султана совместно с Минздравом оказывается поддержка по вопросам логистики, упрощения процедур закупа и ввоза лекарств на территорию страны.

Совместно с коллегами из госорганов проводим большую системную работу над пополнением запасов медикаментов. Во-первых, упрощена процедура закупа и ввоза. Сняты бюрократические вопросы. Оказываем и будем оказывать поддержку по вопросам логистики. Во-вторых, соответствующими органами по поручению Главы государства ведутся работы по выявлению спекуляций и незаконной продажи по завышенным ценам. 8 человек уже ожидают решения суда. Для того чтобы не скупали по несколько пачек и не спекулировали, ограничена выдача лекарств в одни руки – выдают столько, сколько необходимо на курс лечения. Добросовестным представителям рынка мы будем помогать, сейчас вы должны проявить свою социальную ответственность. Нельзя завышать цены на лекарства, спекулировать. Необходимо закупать также аналоги медикаментов. Работу в данном направлении будем продолжать на системном уровне, – сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

По словам представителя фармдеятельности, в течение 10 дней в страну завезут до 2 млн пачек парацетомола, "распределять будем равномерно по регионам. В аптеках есть аналоги многих лекарств, также дополнительно закупаем.

Парацетомол, к примеру, можно заменить ибупрофеном. Небольшими партиями на постоянной основе завозим противовирусные и жаропонижающие лекарства. ТОО "Инкар" при решении вопросов логистики будет в неделю два раза пополнять запасы аптек. Также остальные фармкомпании нарастят количество поставок лекарств".

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