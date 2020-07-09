В Москве с 13 июля отменяют коронавирусные ограничения

Все открывшиеся организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене коронавирусных ограничений. Под запретом останутся только массовые мероприятия, передает zakon.kz со ссылкой на НТВ.



В указе говорится, что с понедельника, 13 июля, в столице отменяется обязательный масочный режим. Так, ношение масок на улице будет носить рекомендательный характер. Масочный и перчаточный режим сохранится в транспорте и магазинах.

Кроме того, отменяются ограничения, связанные с работой школ и вузов. Теперь студенты, школьники, абитуриенты и выпускники смогут снова посещать учебные заведения и сдавать экзамены в очной форме. Однако окончательное решение должны будут принять Минобрнауки и администрации вузов.

Также отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, работу других курсов для детей и взрослых. Могут возобновить работу детские лагеря, детские развлекательные центры, аттракционы и дискотеки.

Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства (кроме санитарных требований). При этом решение о том, возвращать ли сотрудников в офисы или оставить их на удаленке, остается за бизнесом.

А с 1 августа в Москве разрешат работу театров, кинотеатров и концертных площадок. Речь идет о залах вместимостью не более 3000 посадочных мест и с условием заполняемости более чем на 50%. Также с 1 августа увеличат допустимое число зрителей спортивных соревнований — с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

При этом Собянин подчеркнул, что все открывшиеся организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.

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