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В Москве с 13 июля отменяют коронавирусные ограничения

Все открывшиеся организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.

Фото : Pixabay9 июля 2020, 17:18

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене коронавирусных ограничений. Под запретом останутся только массовые мероприятия, передает zakon.kz со ссылкой на НТВ.

В указе говорится, что с понедельника, 13 июля, в столице отменяется обязательный масочный режим. Так, ношение масок на улице будет носить рекомендательный характер. Масочный и перчаточный режим сохранится в транспорте и магазинах.

Кроме того, отменяются ограничения, связанные с работой школ и вузов. Теперь студенты, школьники, абитуриенты и выпускники смогут снова посещать учебные заведения и сдавать экзамены в очной форме. Однако окончательное решение должны будут принять Минобрнауки и администрации вузов.

Также отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, работу других курсов для детей и взрослых. Могут возобновить работу детские лагеря, детские развлекательные центры, аттракционы и дискотеки.

Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства (кроме санитарных требований). При этом решение о том, возвращать ли сотрудников в офисы или оставить их на удаленке, остается за бизнесом.

А с 1 августа в Москве разрешат работу театров, кинотеатров и концертных площадок. Речь идет о залах вместимостью не более 3000 посадочных мест и с условием заполняемости более чем на 50%. Также с 1 августа увеличат допустимое число зрителей спортивных соревнований — с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

При этом Собянин подчеркнул, что все открывшиеся организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.


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