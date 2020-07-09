Алматинцев, вызвавшихся помочь с доставкой лекарств, записали в мошенники

StopCov рекомендует всегда проверять информацию, которую рассылают в мессенджерах.

Алматинцев Кайрата и Анну, вызвавшихся помочь с доставкой лекарств, записали в мошенники, передает zakon.kz.

Недавно управляющие алматинской аптеки "Семейная аптечка" Кайрат и Анна предлагали бесплатную доставку лекарств и возможность заказать препараты, которые тяжело найти. Тогда же в Сети начало распространяться сообщение, что эти люди являются мошенниками.

Команда StopCov обратилась с этим вопросом в полицию. Там не подтвердили информацию.

Кайрат и Анна записали обращение с опровержением. Они объяснили, что не справляются с наплывом заявок.

Получилось так, что мы изо всех сил стараемся помочь людям доставить лекарства, но очень много звонков было. Пришло фейковое сообщение, что мы мошенники. На самом деле у нас социальная аптека, мы никогда не берем деньги заранее, все даем с чеками. Никакого криминала. Я не думала, что будет такой поток, - сказала Анна.

StopCov рекомендует всегда проверять информацию, которую рассылают в мессенджерах.

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