Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Алматинцев, вызвавшихся помочь с доставкой лекарств, записали в мошенники

StopCov рекомендует всегда проверять информацию, которую рассылают в мессенджерах.

Фото : кадр из видео9 июля 2020, 17:33

Алматинцев Кайрата и Анну, вызвавшихся помочь с доставкой лекарств, записали в мошенники, передает zakon.kz.

Недавно управляющие алматинской аптеки "Семейная аптечка" Кайрат и Анна предлагали бесплатную доставку лекарств и возможность заказать препараты, которые тяжело найти. Тогда же в Сети начало распространяться сообщение, что эти люди являются мошенниками.

Команда StopCov обратилась с этим вопросом в полицию. Там не подтвердили информацию.

Кайрат и Анна записали обращение с опровержением. Они объяснили, что не справляются с наплывом заявок.

Получилось так, что мы изо всех сил стараемся помочь людям доставить лекарства, но очень много звонков было. Пришло фейковое сообщение, что мы мошенники. На самом деле у нас социальная аптека, мы никогда не берем деньги заранее, все даем с чеками. Никакого криминала. Я не думала, что будет такой поток, - сказала Анна.

StopCov рекомендует всегда проверять информацию, которую рассылают в мессенджерах.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты