Почти полмиллиона лекарств поступило в аптеки Алматы

С 1 июля в городские аптеки поступило 475 тысяч значимых препаратов, в том числе парацетамол, аспирин, ингавирин, азитромицин и кардиомагнил.

Как сообщил координатор акимата города Алматы по обеспечению города лекарственными препаратами Зангар Салимбаев, до конца июля в мегаполис доставят еще более трех миллионов жизненно важных лекарственных препаратов, сообщает zakon.kz.

Как сообщил З. Салимбаев, ажиотажный спрос привел к дефициту лекарств. К примеру, если в прошлом году за месяц фармацевты Алматы продали около 50 тысяч упаковок парацетамола, то в этом году только за прошедшую неделю было продано 260 тысяч упаковок жаропонижающего. Для решения проблемы по поручению акима Алматы Б. Сагинтаева был заключен меморандум с производителями, поставщиками, аптечными сетями и профильной Ассоциацией.

С 22 июня проводим работу активно с крупными поставщиками, отечественными производителями, дистрибьюторами, сетью аптек, фармкомпаниями. И подписали соглашение, в котором определили, что крупные поставщики, официальные дистрибьюторы будут поставлять в приоритетном порядке в 105 аптек города Алматы лекарственные препараты 41 наименования, являющиеся социально значимыми, — пояснил З. Салимбаев.

Ситуация находится на постоянном контроле акима Алматы. Участники фармрынка оперативно сообщают о запасах лекарственных средств и возникающих трудностях, которые помогает решить акимат. В частности, снимаются административные барьеры, решается ускоренное прохождение сертификации импортных препаратов, не поступавших ранее на наш рынок.

По данным З. Салимбаева, c 1 июля в городские аптеки поступило 475 тысяч значимых препаратов, в том числе парацетамол, аспирин, ингавирин, азитромицин и кардиомагнил.

До конца июля в мегаполис доставят более трех миллионов препаратов. В том числе 2,2 млн упаковок парацетамола, 391 тыс. аспирина, 160 тыс. ибупрофена, 60 тыс. ингавирина, 99 тыс. азитромицина и других социально значимых лекарств. Ожидается поставка тремя рейсами — завтра прибывает самолет из России, 12 и 15 июля — из Индии, — добавил З. Салимбаев.

Таким образом, ситуация на лекарственном рынке будет полностью стабилизирована.

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