СМИ: В Турции постановили превратить собор Святой Софии в мечеть

Официально об этом решении планируется объявить 10 июля.

Государственный совет Турции единогласно решил превратить собор Святой Софии в мечеть, сообщает zakon.kz.

Об этом у себя в Twitter cообщил журналист Рагып Сойлу со ссылкой на источники своих коллег в правительстве страны.

Hagia Sophia update:



Turkish journalists with good sources in gov’t claim that the administrative court unanimously ruled to revert Hagia Sophia into a mosque, by cancelling the 1934 cabinet decision — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 9, 2020

Как утверждается, официально об этом решении планируется объявить 10 июля и ожидается, что оппозиция в стране также не выступит против.

В Турции в последнее время активно обсуждается превращение храма-музея Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора и поступит в зависимости от него. В свою очередь, патриарх Кирилл призывал турецкие власти оставить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея. По его словам, этот храм, построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, много значит для всего православия и РПЦ он особенно дорог.

Тысячу лет собор Святой Софии оставался самым большим христианским храмом. В 1453 году он уже был превращен в мечеть. А в 1935-м стал музеем.

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