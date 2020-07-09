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СМИ: В Турции постановили превратить собор Святой Софии в мечеть

Официально об этом решении планируется объявить 10 июля.

Фото : Kidpassage9 июля 2020, 18:23

Государственный совет Турции единогласно решил превратить собор Святой Софии в мечеть, сообщает zakon.kz.

Об этом у себя в Twitter cообщил журналист Рагып Сойлу со ссылкой на источники своих коллег в правительстве страны.

Как утверждается, официально об этом решении планируется объявить 10 июля и ожидается, что оппозиция в стране также не выступит против.

В Турции в последнее время активно обсуждается превращение храма-музея Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора и поступит в зависимости от него. В свою очередь, патриарх Кирилл призывал турецкие власти оставить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея. По его словам, этот храм, построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, много значит для всего православия и РПЦ он особенно дорог.

Тысячу лет собор Святой Софии оставался самым большим христианским храмом. В 1453 году он уже был превращен в мечеть. А в 1935-м стал музеем.


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