Павлодарка пыталась перепродать медикаменты через соцсети

Изъятые лекарственные препараты будут переданы в соответствующие органы с целью их дальнейшего использования в лечении пациентов.

Павлодарскими полицейскими выявлено восемь фактов незаконной реализации лекарственных препаратов, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

При проведении мониторинга на странице одной из соцсетей полицейскими выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и задержана 23-летняя жительница Павлодара, которая пыталась реализовать медикаменты по завышенной цене.

Были изъяты новокаин – 5 упаковок (25 ампул), “Цеф 3” – 25 ампул, 11 упаковок “Зитмакс” и Лидокоин – 3 упаковки (15 ампул). По данному факту будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством страны.

В другом случае в одном из сел Павлодарского района 6 июля в 18.00 часов в результате проведения рейдовых мероприятий сотрудниками отделения криминальной полиции и местной полицейской службы ОП Павлодарского района в магазине выявлен факт продажи лекарственных препаратов. Предприимчивая 42-летняя сельчанка помимо продуктов реализовывала и лекарственные препараты, не имея на данную деятельность лицензии.

Полицейскими для привлечения владельца магазина к административной ответственности по статье 426 части 1 КРКоАП (незаконная медицинская или фармацевтическая деятельность) был собран материал и направлен в органы здравоохранения. Изъятые лекарственные препараты будут переданы в соответствующие органы с целью их дальнейшего использования в лечении пациентов.

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