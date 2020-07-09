Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Врачи разделили сросшихся головами сестер

Сейчас они восстанавливаются под присмотром медиков.

Фото : Bambino Gesu Hospital9 июля 2020, 18:45

В Риме врачи детской больницы разделили сросшихся головами сестер в ходе сложнейшей операции, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Близняшки Эрвина и Префина Бангало родились в Центральноафриканской Республике 29 июня 2018 года с редчайшим осложнением: они срослись головами и имели общие критически важные кровеносные сосуды. Дети с такой аномалией рождаются лишь у одной из двух миллионов рожениц.

Сразу после рождения новорожденных девочек и их мать перевезли в детскую больницу The Bambino Gesu, принадлежащую Ватикану, чтобы начать подготовку к лечению. 5 июня сестры благополучно перенесли третью операцию по разделению и сейчас восстанавливаются под присмотром медиков.

Заведующий отделением детской нейрохирургии Карло Маррас, отвечающий за лечение Эрвины и Префины, отметил, что его команда готовилась к разделению близняшек почти два года. По его прогнозам, после реабилитации девочки имеют все шансы на нормальную жизнь.

Мать близняшек, Эрмине Нзотто, призналась, что никогда не ходила в школу. Однако она надеется, что ее дочери смогут получить достойное образование и стать врачами.

Надеюсь, они станут медиками и смогут спасать жизни других детей, - подчеркнула она.

Нзотто поблагодарила медработников больницы, которые пошли на огромный риск и успешно провели операцию по разделению ее дочерей.

Ранее сообщалось, что в лондонской больнице более ста медработников успешно провели серию операций по разделению сросшихся головами близняшек. По словам докторов, случай двухлетних сестер Сафы и Марвы Улла из Пакистана оказался чрезвычайно сложным. Перед началом лечения специалисты воссоздали трехмерную копию их голов с помощью современных технологий.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты