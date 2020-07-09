Врачи разделили сросшихся головами сестер

Сейчас они восстанавливаются под присмотром медиков.

В Риме врачи детской больницы разделили сросшихся головами сестер в ходе сложнейшей операции, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Близняшки Эрвина и Префина Бангало родились в Центральноафриканской Республике 29 июня 2018 года с редчайшим осложнением: они срослись головами и имели общие критически важные кровеносные сосуды. Дети с такой аномалией рождаются лишь у одной из двух миллионов рожениц.

Сразу после рождения новорожденных девочек и их мать перевезли в детскую больницу The Bambino Gesu, принадлежащую Ватикану, чтобы начать подготовку к лечению. 5 июня сестры благополучно перенесли третью операцию по разделению и сейчас восстанавливаются под присмотром медиков.

Заведующий отделением детской нейрохирургии Карло Маррас, отвечающий за лечение Эрвины и Префины, отметил, что его команда готовилась к разделению близняшек почти два года. По его прогнозам, после реабилитации девочки имеют все шансы на нормальную жизнь.

Мать близняшек, Эрмине Нзотто, призналась, что никогда не ходила в школу. Однако она надеется, что ее дочери смогут получить достойное образование и стать врачами.

Надеюсь, они станут медиками и смогут спасать жизни других детей, - подчеркнула она.

Нзотто поблагодарила медработников больницы, которые пошли на огромный риск и успешно провели операцию по разделению ее дочерей.

Ранее сообщалось, что в лондонской больнице более ста медработников успешно провели серию операций по разделению сросшихся головами близняшек. По словам докторов, случай двухлетних сестер Сафы и Марвы Улла из Пакистана оказался чрезвычайно сложным. Перед началом лечения специалисты воссоздали трехмерную копию их голов с помощью современных технологий.

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