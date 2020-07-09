Для лечения больных с коронавирусом были привлечены 200 медработников

Об этом заявил аким области Серикбай Трумов на онлайн-брифинге, посвященном мерам по борьбе с коронавирусом в регионе.

На сегодняшний день объем работы медицинских работников значительно увеличился. Врачи круглосуточно борятся за жизнь каждого пациента. Однако, в связи с увеличением числа заболевающих, в регионе ощущается нехватка медработников. На лечение были привлечены 200 медицинских работников, сообщает zakon.kz.

"Несмотря на это в регионе все ещё не хватает реаниматологов, инфекционистов, терапевтов и врачей общей практики. На сегодняшний день ведутся работы по привлечению данных специалистов в Мангистау. Приглашаются квалифицированные специалисты из других регионов", - говорится в сообщении центра общественных коммуникации Мангистауской области.

В скором времени ожидается их прибытие. Наряду с этим, ожидается прибытие на помощь в регион 5 специалистов из России. В Жанаозен будут направлены трое врачей. Дополнительные пополнение станут значительной поддержкой мангистауским врачам.

В целях поддержки всех врачей, во благо их безопасности, они были размещена в уютные гостиницы, организовано необходимое питание, а также оплачиваются надбавки к заработной плате,- отметил аким МО Серикбай Трумов.

Наряду с этим, прививочные кабинеты в ряде школ городов и районов области перепрофилированы для оказания медицинской помощи населению.

Квалифицированные медсестра будут оказывать необходимое лечение пациентам.

Вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией вносят и волонтеры. В провизорных центрах области трудятся порядка 80-ти добровольцев. В их числе: молодежь областного корпуса волонтеров, студенты медицинского колледжа, спортсмены, и другие неравнодушные граждане. В этой связи, выражаю благодарность всем волонтерам, - сказал С.Трұмов.

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