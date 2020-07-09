Свыше 20 000 человек трудоустроено в Алматинской области в рамках "ДКЗ"

В рамках программы создано более двадцати тысяч рабочих мест (план – 23 тысяч), из них более пяти тысяч направлены через центры занятости.

Аким Алматинской области Амандык Баталов особое внимание уделяет на реализацию Дорожной карты занятости. Для того чтобы воплотить программу в реальность в регионе выделено 109,2 млрд.тенге, из запланированных 977 проектов работы полностью начаты по 958, передает zakon.kz.

В рамках программы создано более двадцати тысяч рабочих мест (план – 23 тысяч), из них более пяти тысяч направлены через центры занятости, что оказало существенную помощь в трудоустройстве граждан, высвободившихся в период карантина.

Например, в Аксуском районе реализуется свыше пятидесяти проекта. За счет чего будет создано 537 рабочих мест. Главное за счет реализации программы будет построен водопровод в селах Арасан и Енбек.

В Алакольском районе будет трудоустроено около 600 человек за счет реализации 58 проектов. Среди них крупный проект - капитальный ремонт средней школы "Кайнар".

Не остается в стороне и Балхашский район, где реализуют 30 проектов. Среди которых реконструкция детского сада с сейсмоусилением "Солнышко".

Строительство средней школы на 1500 мест будет реализовано за счет ДКЗ в Енбекшиказахском районе. Всего планируется 106 проектов с созданием свыше трех тысяч рабочих мест.

В Ескельдинском районе планируют около шестидесяти проектов, где создадут 526 рабочих мест.

В областном центре Город Талдыкорган всего свыше тридцати проектов. Количество рабочих мест - 989. Крупный проект - капитальный ремонт средней школы № 21.

По линии программы в Сарканском районе Алматинской области реализуются 45 проектов. Из них на 44 объектах вовсю кипит работа. На эти цели направлено 1,6 млрд тенге. Количество рабочих мест:427 В ауле Кокжиде компания "AmirZhoba" ведет капитальный ремонт средней школы на 250 мест. В селе Карабогет обновляется Дом культуры "Бағалау Алакөл". Благодаря "Дорожной карте" решается проблема обеспечения питьевой водой в Алмалинском и Лепсинском сельских округах.

В Коксуком районе могут трудоустроиться 400 рабочих, за счет реализации двадцати трех проектов . Среди которых реконструкция водопровода и строительство амбулаторий и Домов культур.

Все рабочие привлечены по договору от Центра занятости - это одно из условий программы "ДКЗ". Минимальная заработная плата составляет 85 тысяч тенге. По словам рабочих, это отличная возможность для них.

Когда меня позвали на работу, я очень обрадовался. Ведь сейчас очень сильно нужны деньги. Зарплата хорошая и условия тоже, а главное, что мы приносим пользу своему селу Амангельды. Раньше в этом ДК свое свободное время проводили мои родители, а теперь здесь будем развиваться мы - нынешнее поколение, - сказал разнорабочий Фархат Мансапбеков.

И в других районах Алматинской области программа реализуется по четырем направлениям. Ведется строительство, капитальный, текущий ремонт и реконструкция 137 объектов социально-культурной сферы. Первостепенное внимание уделяется капитальному ремонту зданий школ и строительству лечебных амбулаторий в районах области. Не меньшее внимание уделяется ремонту зданий сельских Домов культуры.

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