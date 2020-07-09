В МВК скорректировали количество выздоровевших от COVID-19 в стране
Итого выздоровевших в Казахстане - 31 277.
Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса обновила статистику вылечившихся от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
В сообщении МВК по нераспространению COVID-19 говорится, что в связи с технической ошибкой, произошедшей при подсчете данных о вылечившихся пациентах, проходивших лечение амбулаторно (на дому), необходимо считать верными следующие цифры:
город Нур-Султан - 3476
город Алматы - 3914
город Шымкент - 2152
Акмолинская область - 1017
Актюбинская область - 700
Алматинская область - 1542
Атырауская область - 4581
Восточно-Казахстанская область - 1048
Жамбылская область - 1087
Западно-Казахстанская область - 2899
Карагандинская область - 3649
Костанайская область - 707
Кызылординская область - 1063
Мангистауская область - 1156
Павлодарская область - 846
Северо-Казахстанская область - 643
Туркестанская область - 797
Итого выздоровевших в Казахстане - 31 277.
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