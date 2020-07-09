В МВК скорректировали количество выздоровевших от COVID-19 в стране

Итого выздоровевших в Казахстане - 31 277.

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса обновила статистику вылечившихся от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В сообщении МВК по нераспространению COVID-19 говорится, что в связи с технической ошибкой, произошедшей при подсчете данных о вылечившихся пациентах, проходивших лечение амбулаторно (на дому), необходимо считать верными следующие цифры:

город Нур-Султан - 3476

город Алматы - 3914

город Шымкент - 2152

Акмолинская область - 1017

Актюбинская область - 700

Алматинская область - 1542

Атырауская область - 4581

Восточно-Казахстанская область - 1048

Жамбылская область - 1087

Западно-Казахстанская область - 2899

Карагандинская область - 3649

Костанайская область - 707

Кызылординская область - 1063

Мангистауская область - 1156

Павлодарская область - 846

Северо-Казахстанская область - 643

Туркестанская область - 797

Итого выздоровевших в Казахстане - 31 277.

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