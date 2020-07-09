Правительство Судана ушло в отставку

Новый состав кабинета министров будет обнародован позднее.

Правительство Судана в полном составе ушло в отставку, сообщает zakon.kz.

По информации ТАСС, официальное заявление кабинета министров по этому поводу, как отмечается, будет обнародовано позднее.

29 июня премьер-министр страны Абдалла Хамдук выступил с обращением к народу, в котором пообещал объявить о важных решениях в течение ближайших двух недель.

Действующее правительство было приведено к присяге в начале сентября 2019 года, в мае этого года в нем были проведены некоторые перестановки.

Новый состав кабинета министров будет обнародован позднее

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