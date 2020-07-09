Правительство Судана ушло в отставку
Новый состав кабинета министров будет обнародован позднее.
Фото : pxhere.com9 июля 2020, 20:19
Правительство Судана в полном составе ушло в отставку, сообщает zakon.kz.
По информации ТАСС, официальное заявление кабинета министров по этому поводу, как отмечается, будет обнародовано позднее.
29 июня премьер-министр страны Абдалла Хамдук выступил с обращением к народу, в котором пообещал объявить о важных решениях в течение ближайших двух недель.
Действующее правительство было приведено к присяге в начале сентября 2019 года, в мае этого года в нем были проведены некоторые перестановки.
Новый состав кабинета министров будет обнародован позднее
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5031288-945b432b670a601b4f8a22f0c59361b4
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...