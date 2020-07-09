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Полицейские Нур-Султана проводят рейды по соблюдению карантинных мер

Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

Фото : Пресс-служба МВД РК9 июля 2020, 20:36

Стражи порядка призывают граждан к ответственному поведению в общественных местах и обязательному ношению масок, сообщает zakon.kz.

К сожалению, продолжают иметь место случаи пренебрежения мерами профилактики, - считают в Департаменте полиции столицы.

В целях недопущения случаев заражения полицейские проводят профилактические беседы с населением о необходимости соблюдения карантинного режима и ношения индивидуальных средств защиты. Подобные беседы мотивируют граждан на соблюдение масочного режима более эффективно, чем применение мер принудительного воздействия. Кроме того, полицейские заходят в увеселительные заведения, объекты общественного питания, сауны, бани, аттракционы, предупреждая владельцев о действующих карантинных мерах согласно Постановления Главного санитарного врача.

Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

Департамент полиции города Нур-Султана просит граждан с пониманием отнестись к требованиям сотрудников полиции при проведении карантинных мероприятий. Вводимые ограничения необходимы для безопасности граждан.


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