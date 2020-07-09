В видеочатах Microsoft Teams появились новые инструменты

Участники звонков смогут добавлять в чате эмоджи и использовать автоматические ответы — программа будет предлагать заготовки сообщений исходя из контекста беседы.

Microsoft анонсировала несколько обновлений для корпоративного сервиса Teams, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Verge, особенностями сервиса станут "совместный режим", функция виртуальных комнат, а также живые реакции и видеофильтры. По замыслу разработчиков, это должно позволить сотрудникам меньше уставать при общении.

Опция будет полезна, когда говорят несколько человек и нужно следить за реакцией слушателей.

Режим поддерживает до 49 участников и станет доступен всем пользователям к августу 2020 года.

Участники звонков смогут добавлять в чате эмоджи и использовать автоматические ответы — программа будет предлагать заготовки сообщений исходя из контекста беседы.

В скором времени Teams сможет поддерживать звонки с участием до 1000 человек и презентации с участием до 20 тысяч зрителей. Большинство новых опций станут доступны в 2020 году, отмечает издание.

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