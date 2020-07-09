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В видеочатах Microsoft Teams появились новые инструменты

Участники звонков смогут добавлять в чате эмоджи и использовать автоматические ответы — программа будет предлагать заготовки сообщений исходя из контекста беседы.

Фото : theverge.com9 июля 2020, 21:22

Microsoft анонсировала несколько обновлений для корпоративного сервиса Teams, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Verge, особенностями сервиса станут "совместный режим", функция виртуальных комнат, а также живые реакции и видеофильтры. По замыслу разработчиков, это должно позволить сотрудникам меньше уставать при общении.

Опция будет полезна, когда говорят несколько человек и нужно следить за реакцией слушателей.

Режим поддерживает до 49 участников и станет доступен всем пользователям к августу 2020 года.

Участники звонков смогут добавлять в чате эмоджи и использовать автоматические ответы — программа будет предлагать заготовки сообщений исходя из контекста беседы.

В скором времени Teams сможет поддерживать звонки с участием до 1000 человек и презентации с участием до 20 тысяч зрителей. Большинство новых опций станут доступны в 2020 году, отмечает издание.


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