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В работе TikTok произошел масштабный сбой

У 94% сообщивших о сбоях пользователей наблюдаются проблемы с просмотром видео.

Фото : 74nullanulla10 июля 2020, 01:32

Пользователи TikTok в разных странах столкнулись с проблемами в работе программы, сообщает zakon.kz.

Это следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.

О проблемах больше всего сообщают пользователи в США и Европе. В России информируют о неполадках жители Москвы.

У 94% сообщивших о сбоях пользователей наблюдаются проблемы с просмотром видео. Не могут опубликовать файлы в соцсети 3%, и еще 2% возникают проблемы со входом в учетную запись.

Китайская социальная сеть TikTok запущена в 2018 году. Она позволяет выкладывать короткие и смешные видео. На данный момент по популярности она уступает лишь "Фейсбуку" и "Инстаграму".


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